SON DAKİKA! Türkiye ve dünya Başkan Erdoğan'ın müjdesine kilitlendi; Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?

VATANDAŞ ÜLKENİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağını söylediği müjdeli haber vatandaşlar arasında büyük heyecan yarattı. Müjdeninin ne olduğu vatandaşın gündemdeki en önemli maddesiydi. İşte SABAH'ın mikrofon uzattığı vatandaşların müjdeye ilişkin değerlendirmeleri;

Barış Yılmaz-Elazığ: "Cumhurbaşkanımızın açıklaması beni heyecanlandırdı. Merakla bekliyoruz. Benim tahminim Akdeniz ya da Karadeniz'de petrol ya da doğalgaz bulundu. Enerji kaynağı bulunduysa ülkemiz için büyük bir avantaj olur. Daha da zenginleşir. Büyük bir refaha ulaşır. Kendi enerjimizi sağlarız. Yurt dışına satarız."

Rahmi Özden-Batman: Başkan Erdoğan'ın vereceği müjde büyük ihtimalle yerli ve milli ekonomiyi şaha kaldıracak ve dışa bağımlılığı bitirecek enerji üzerine olacak. Başkan Erdoğan'ın cuma gününü işaret etmesi ise onun liderlik özelliğinde bulunan sonuç almadan ihtimaller üzerine konuşmamasından kaynaklanıyor.

Bedih Gündüz-Şanlıurfa: Doğalgaz ve petrol gibi bir enerji kaynağı bulunduğu ya da koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilmeye başlanacağı müjdesi olabilir.

Bilal Yazıcı-Zonguldak: Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklama kesinlikle ülke menfaatine olacak. Ereğli açıklarında doğalgaz bulunduğu açıklaması bekliyorum.

Halil İbrahim Anlak-Antalya: Müjdenin piyasaları rahatlatmak için kapsamlı bir ekonomik paket olacağını tahmin ediyorum.

Büşra Aktaş-Trabzon: Karadeniz'de petrol ve doğal gaz bulunduğu müjdesini açıklamasını bekliyorum. Bu müjdeyle ülkemiz yeni bir döneme girecek.

Necmi Ertekin-Kayseri: "Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı müjde Çin ile yüksek meblağlarda yapılacak olan bir swap anlaşması olabilir. Böyle bir anlaşma piyasaları rahatlatacağı gibi Türkiye'ye de vites yükseltir. Ayrıca Çin'in ticareti için Akdeniz'de bir limana ihtiyacı var. Bu müjde bir liman anlaşması da olabilir. Böyle bir anlaşmada Türkiye'yi ticaretin merkezi haline getirir. Çin şuanda Yunanistan'ın bir limanını kullanıyor. Ancak ABD ve AB bu durumdan rahatsız ve Yunanistan'a Çin'i limanlarından çıkarması için baskı yapıyor. O yüzden Çin yönünü Türkiye'ye çevirdi. Verilecek müjde bence bu iki madde."

Fatih Deniz-Gaziantep: "Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomiyle ilgili bir müjde verecek. Açıklayacağı konunun ülkemizin geleceğiyle ilgili büyük gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum."