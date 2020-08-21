SON DAKİKA! Türkiye ve dünya Başkan Erdoğan'ın müjdesine kilitlendi; Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü duyurduğu ve Cuma'yı işaret ederek "Türkiye'de yeni bir dönemi başlatacak bir müjde vereceğiz" dediği açıklamaya artık sayılı dakikalar kaldı. Türkiye'de ve dünya medyasında konuyla ilgili heyecanlı bir bekleyiş var. Başkan Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı konuşmasından önce birçok tahmin ve haber yayınlandı. Gerçeği ne olduğunu öğrenmeye ise çok az bir zaman kaldı. Başkan Erdoğan öğleden sonda beklenen son dakika açıklamasını yapacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MÜJDESİ NE OLACAK? SAAT 15.00'DA AÇIKLAMA GELİYOR...
Sosyal medyada trend olan, kamuoyunda, kahvehanelerde, evlerde 3 gündür konuşulan neredeyse tek konu olan müjdenin açıklanmasına artık saatler kaldı. Beklenen açıklamayı Başkan Erdoğan bugün saat 15.00'da yapacak.
ERDOĞAN ÇARŞAMBA GÜNÜ MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU
Türk milletini yakından ilgilendiren bir hususta 21 Ağustos Cuma gününü hedef gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli bir haber vereceğini belirtti. Başkan Erdoğan bu son dakika açıklamasında "Yarın malum Perşembe, ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur" demişti
ERDOĞAN'IN MÜJDE İLANI BORSAYI HAREKETLENDİRDİ
Borsa, günü 1.126,80 puandan kapatarak 30 Temmuz tarihinden bu yana en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın hafta ortasında yaptığı son dakika açıklaması ile Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü 2,09 puanlık artışa 1.126,80 puandan kapatarak 30 Temmuz'dan bu tarafa en yüksek kapanışını yaptı. Toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi de 0,08 değer kaybetti.
REUTERS, MÜJDENİN KARADENİZ'DE 800 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ OLDUĞUNU BELİRTİYOR
Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de 800 milyar metreküp büyüklüğünde doğal gaz rezervi bulduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada yarın Türk milletine müjde vereceğini dile getirmiş, Bloomberg ve haber ajansı Reuters ise, Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu yazmıştı. Reuters'ın bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Batı Karadeniz'deki Tuna-1 arama bölgesinde 800 milyar metreküp büyüklüğünde doğalgaz rezervi bulduğunu yazdı. Haber ajansı, Türkiye'nin bulunan rezerv ile 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceğini öne sürdü. Doğalgaz üretimine 7 ile 10 yıl içinde başlanabileceğini belirten Türk yetkili, yatırım maliyetlerinin 2 ile 3 milyar dolar olacağını öne sürdü.
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GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR
Başkan Erdoğan'ın müjdesine ilişkin ayrıntı vermesi için sorular sorulan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece."
"SPEKÜLASYONLARA KULAK ASMADAN AÇIKLAMAYI BEKLEYELİM"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği 'müjde'nin ne olacağına dair açıklamalar için 'spekülasyon' dedi: "Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz."
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VATANDAŞ ÜLKENİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağını söylediği müjdeli haber vatandaşlar arasında büyük heyecan yarattı. Müjdeninin ne olduğu vatandaşın gündemdeki en önemli maddesiydi. İşte SABAH'ın mikrofon uzattığı vatandaşların müjdeye ilişkin değerlendirmeleri;
Barış Yılmaz-Elazığ: "Cumhurbaşkanımızın açıklaması beni heyecanlandırdı. Merakla bekliyoruz. Benim tahminim Akdeniz ya da Karadeniz'de petrol ya da doğalgaz bulundu. Enerji kaynağı bulunduysa ülkemiz için büyük bir avantaj olur. Daha da zenginleşir. Büyük bir refaha ulaşır. Kendi enerjimizi sağlarız. Yurt dışına satarız."
Rahmi Özden-Batman: Başkan Erdoğan'ın vereceği müjde büyük ihtimalle yerli ve milli ekonomiyi şaha kaldıracak ve dışa bağımlılığı bitirecek enerji üzerine olacak. Başkan Erdoğan'ın cuma gününü işaret etmesi ise onun liderlik özelliğinde bulunan sonuç almadan ihtimaller üzerine konuşmamasından kaynaklanıyor.
Bedih Gündüz-Şanlıurfa: Doğalgaz ve petrol gibi bir enerji kaynağı bulunduğu ya da koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilmeye başlanacağı müjdesi olabilir.
Bilal Yazıcı-Zonguldak: Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklama kesinlikle ülke menfaatine olacak. Ereğli açıklarında doğalgaz bulunduğu açıklaması bekliyorum.
Halil İbrahim Anlak-Antalya: Müjdenin piyasaları rahatlatmak için kapsamlı bir ekonomik paket olacağını tahmin ediyorum.
Büşra Aktaş-Trabzon: Karadeniz'de petrol ve doğal gaz bulunduğu müjdesini açıklamasını bekliyorum. Bu müjdeyle ülkemiz yeni bir döneme girecek.
Necmi Ertekin-Kayseri: "Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı müjde Çin ile yüksek meblağlarda yapılacak olan bir swap anlaşması olabilir. Böyle bir anlaşma piyasaları rahatlatacağı gibi Türkiye'ye de vites yükseltir. Ayrıca Çin'in ticareti için Akdeniz'de bir limana ihtiyacı var. Bu müjde bir liman anlaşması da olabilir. Böyle bir anlaşmada Türkiye'yi ticaretin merkezi haline getirir. Çin şuanda Yunanistan'ın bir limanını kullanıyor. Ancak ABD ve AB bu durumdan rahatsız ve Yunanistan'a Çin'i limanlarından çıkarması için baskı yapıyor. O yüzden Çin yönünü Türkiye'ye çevirdi. Verilecek müjde bence bu iki madde."
Fatih Deniz-Gaziantep: "Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomiyle ilgili bir müjde verecek. Açıklayacağı konunun ülkemizin geleceğiyle ilgili büyük gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum."