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Tuna-1 kuyusu nerede? Kıyıköy hangi ilde?

Başkan Erdoğan tarafından bugün saat 15:00’da yapılacak müjde açıklaması merakla bekleniyor. Açıklama öncesi birtakım iddialar ortaya atılırken bu iddialardan bir tanesi de Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz kaynağı bulduğu yönünde. Bilindiği üzere Temmuz ayından bu yana Tuna-1 olarak adlandırılan bölgesinde sondaj faaliyetleri yürütülüyor. Peki, Fatih Sondaj gemisi ile başlayan çalışmaların yapıldığı Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ilde?

Giriş Tarihi: 21.8.2020 14:00 ABONE OL
Tuna-1 kuyusu Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ilde?

Karadeniz'de sondaj yapılan ilk lokasyon olarak bilinen Tuna-1 kuyusu 'de yer alıyor. Özellikle son dönemde enerji faaliyetlerine ağırlık veriliyor. Bu amaçla başlatılan sondaj çalışmalarından bir tanesi de Tuna-1 olarak adlandırılan lokasyonda, Kıyıköy bölgesinde yer alıyor. Peki, Kıyıköy nerede, hangi ilde? İşte merak edilen soruların yanıtları…

TUNA-1 NEREDE?

Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık vererek, enerji alanında bağımsızlığını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.

Tuna-1 kuyusu Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ilde?

KIYIKÖY NEREDE, HANGİ İLDE?

Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı olan , doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır. Kıyıköy (Midye) Karadeniz'e egemen, kayalık bir zemin üzerinde bulunan Kıyıköy Beldesi, tabiat harikası iki doğal sit arasında bulunmaktadır. Kuzeyinde Pabuçdere, güneyinde Kazandere, salına salına akmakta ve Karadeniz'e dökülmektedir.

Tuna-1 kuyusu Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ilde?

TUNA-1 KIYIKÖY'ÜN HARİTADAKİ YERİ

Tuna-1 kuyusu Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ilde?

TUNA-1 DERİNLİĞİ KAÇ METRE?

Karadeniz'de ekipler uzun süredir sismik sondaj çalışmaları yürütüyordu. Veriler değerlendirilerek çalışmalar hız kesmeden devam etti. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3 bin 500-4 bin metre olacak.

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Tuna-1 kuyusu Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ilde?
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