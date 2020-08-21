Tuna-1 kuyusu Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ilde?

Karadeniz'de sondaj yapılan ilk lokasyon olarak bilinen Tuna-1 kuyusu Kıyıköy'de yer alıyor. Özellikle son dönemde enerji faaliyetlerine ağırlık veriliyor. Bu amaçla başlatılan sondaj çalışmalarından bir tanesi de Tuna-1 olarak adlandırılan lokasyonda, Kıyıköy bölgesinde yer alıyor. Peki, Kıyıköy nerede, hangi ilde? İşte merak edilen soruların yanıtları…

TUNA-1 NEREDE?

Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık vererek, enerji alanında bağımsızlığını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.