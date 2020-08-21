Türk enerji tarihinde milat! Millet ittifakı suskun...

MİLLET İTTİFAKI DOĞAL GAZ REZERVİNİN BULUNMASINA SESSİZ KALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; ülkemizde 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesine ilişkin hiçbir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.

BABACAN VE GÜL DE SUSKUN!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de; Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin bulunmasına suskun kaldı.

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ERDOĞAN: "HEDEFİMİZ, 2023 YILINDA KARADENİZ GAZINI MİLLETİMİZİN KULLANIMINA SUNMAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" ifadelerini kullanmıştı.