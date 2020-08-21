Türkiye'de doğal gaz nerede bulundu? Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gazın bulunduğu yeri açıkladı!

Başkan Erdoğan, Tüm Türkiye tarafından merakla müjdeyi açıkladı. Temmuz ayından itibaren sondaj çalışmaları yürüten Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 bölgesinde 320 metro küp doğal gaz kaynağına ulaşıldığı belirtildi. Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve bu kaynaktan fiilen istifade edilmeye başlanması için çalışmaların ivedilikle başlatıldığı müjdelendi. Bu müjdeli haberin ardından Türkiye'de doğal gaz nerede bulundu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar…
DOĞAL GAZ NEREDE BULUNDU?
"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:
"Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.
TARİH AÇIKLAMASI
2023'te milletimizin kullanımına Karadeniz gazını sunmaktır. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtası ile Akdeniz ve Karadeniz'de 9 sondaj kuyusu çalışması yaptık. Benzer müjdeyi Akdeniz'den de bekliyoruz. Bakımda olan Kanuni'nin de faaliyete girmesi ile Akdeniz'deki çalışmalara hız vereceğiz.
TUNA 1 NEREDE?
Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Sondaj yapılan Tuna-1, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor.