Büyük Türkiye yolunda tarihi keşif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda tüm Türkiye'nin günlerdir merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. İstanbul'un fethinin yıldönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Allah'a hamd olsun. Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda, gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçası.Yıllarca enerjide dışa bağımlılığın maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş ülke olarak artık geleceğe daha güvenle bakacağımıza inanıyorum. Şimdi tespit kuyuları açmaya başlayacak, üretim konseptini belirleyip inşaat işlerine geçeceğiz. Hedefimiz, 2023'te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.Fatih ve Yavuz gemileri ile Akdeniz ve Karadeniz'de 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, 'Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.' Sadece denizlerde değil topraklarındaki aramaları da yürütüyoruz.Yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz önemle ilerleme göstersek de hala bu alanda ithalatçı pozisyonundayız. Cari açığın sebebi de bu değil mi? İhracatçı olana kadar durmak yok.Yunanistan başta olmak üzere bu meselede karşımıza dikilenler haklı olduğumuzu biliyor. AB, Yunanistan'ı kışkırtıp üzerimize salarken, birliği yıprattığını görmeli. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan haritaların en büyük zararı AB'ye vereceği unutulmamalıdır. Türkiye'den sahada da, masada da cevaplarını alacaklardır. Artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı. Eyüp Sultan'ın türbesini de ziyaret ederek dua eden Erdoğan, camiden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Bir vatandaşın isteğini kırmayan Erdoğan, tahtadan yapılan bir kuş heykelini imzaladı. AAFATİH sondaj gemisinden canlı bağlantı yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şunları söyledi: "Bugün Türkiyemizin milli enerji politikaları açısından tarihi bir gün. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Ağustos malum zaferler ayı. Malazgirt'ten Mohaç'a, Büyük Taarruz'dan Sakarya'ya kadar zaferlere imza atmışız. Yine bir ağustosta makus talihimizi tarihe gömdüğümüz, şanlı bir zafere imza attığımız bir güne tanıklık ediyoruz. Bu, Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milat. Artık yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım attı. Bugün burada keşfedilen gaz 83 milyonun. Mevcut keşif ve potansiyelle birlikte ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldırdığımızı söyleyebiliriz, cari fazlayı ve döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece girdiğimizi Elhamdülillah görmüş oldum." Albayrak, Twitter'dan iki paylaşımda bulundu. İlkinde Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" sözlerini paylaştı. "Haydi Bismillah" yazdığı ikinci paylaşımda ise Fatih Dönmez ile uçakta çekilmiş fotoğraflarına yer verdi.ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirtti. Dönmez şunları söyledi: "1970'lerde İngiltere'nin 150, Norveç'in 30. denemesinde keşif yaptı. Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız. Yapılan test ve analizlerden sonra gazın kalitesi de son derece iyi görünüyor. Maliyet açısından son derece olumlu yansıyacak. Her fırsatta kararlılığımızı belirterek 'Varsa mutlaka bulacağız' dedik. Başkanımız da 'Ancak arayanlar bulur' dedi. Aradık ve bulduk." Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, katıldığı televizyon programında da Türkiye'nin 7-8 yıllık ihtiyacına karşılık gelen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin değerinin 65 milyar dolar olduğunu söyledi.BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından "#MüjdelerOlsun" etiketiyle paylaşım yaptı . Emine Erdoğan paylaşımında "...Tohumları Berat Albayrak Bakanımız döneminde atılan ve daha sonra Fatih Dönmez Bakanımız ile birlikte yürütülen başarılı süreç, güzel bir meyve verdi. Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz, ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır. Milli enerji politikamızın inşa sürecinden bugüne emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Karadeniz doğalgazı ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. ANKARADÜNYA medyası Başkan Erdoğan'ın Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin keşfine dair açıklamasını manşetlerden duyurdu. Dünya basını haberlerinde Erdoğan'ın konuşmasında geçen "enerjide yeni çağ", "başka rezervler de var", "enerjiye bağımlılık son bulacak" ve "bütün arama-sondaj çalışmaları yerli ve milli imkanlarla yapıldı" şeklindeki vurucu ifadelerine dikkat çekti. Alman Die Welt ve Handelsblatt gazetesi ve Der Spiegel dergisi Başkan Erdoğan'ın Akdeniz'de aramalara devam edeceği sözlerine vurgu yaparken DW ise "Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tansiyonun arttığı bir dönemde Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervini buldu" dedi. Ukrayna'da yayın yapan Kyiv Post oığalgaz revervlerinin Türkiye'nin enerjiye olan bağımlılığını yok edeceğini belirtti. ABD'de Washington Post ve The New York Times Erdoğan'ın yeni bir dönem açıklamalarana vurgu yaptı. DIŞ HABERLERÜlkemizde çok uzun yıllar boyunca petrol ve doğal gaz arama çalışmaları genellikle kiralama usulüyle yapıldı. Derin deniz sondajlarında tamamen dışa bağımlıydık. Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda elimize 3-5 sayfalık rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz, belki de gerçekten aradılar. Ama bulamadılar. Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017 senesinde yeni baştan belirledik. O dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olan Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz ekipleriyle birlikte bu politikayı titizlikle ve kararlılıkla uyguladılar. Ardı ardına 3 sondaj gemisini, ülkemiz derin deniz arama filosuna kattık. Fatih'in yanında, Yavuz ve Kanuni gemilerimizle bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimizle bu filoyu güçlendirdik. Dünya fiyatlarının hayli altında maliyetle ülkemize kazandırdığımız gemilerimizle yaptığımız sondajların birim maliyeti de oldukça düşüktür. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük dışa bağımlılığımız söz konusu değildir.FATİH sondaj gemisinin bulunduğu Tuna -1 lokasyonunda denizin derinliği 2 bin 100 metre. Deniz tabanindan itibaren yaklaşık bin 400 metre karada sondaj yapıldı. 3 bin 500 metre derinlikte doğalgaz bulundu. Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmalarından sonra uzmanlar ve yetakililerin rezerv miktarını tespit etti. Şimdi bin metre daha derine inilecek. Sismik veriler bu derinlikte benzer yapıda 2 katmanın daha olduğunu gösteriyor. Gaz keşfi yapılan sahanın toplam büyüklüğü 250 kilometrekre. Bölgedeki sismik çalışmalara 14 ay önce başlandı. 2 bin kilometrekare alanın röntgen filmi çekildi. 20 Temmuz'da matkap ilk defa dönmeye başladı.Dünyada son bir asırdır yaşanan hiçbir karmaşa, savaş, kaos, çatışma, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın. Petrol ve doğal gaz sahalarının kontrolü ve güvenliği için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur. Bir damla petrolü, oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören bu gayri insani düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir.Biz, mazlumların ve mağdurların bulundukları yerlere giderken birileri her şeyi bir kenara bırakıp, doğrudan petrol üretim tesislerine yönelmiştir.Libyalı kardeşlerimizin çağrısıyla onları darbecilerden kurtarmanın mücadelesini verirken, birileri yine petrol sahalarının dibinde bitivermiştir.Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır. Hep önce insan, dostluk, kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdurlar dedik. Hep önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalmış olabilir. İşte Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Artık bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var.müjdesinesiyasettçilerdenmesaj yağdı.Türkiye, enerji giderleriniortadan kaldırdığızaman çok daha büyükhızla büyüyecek, gelişecek,refah ve kalkınmayolunda daha büyük adımlarlailerleyeceğiz.Büyük Türkiye yolunda,enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz.Elhamdülillah.Fatihile Türkiye Çağı'nın kapısıaçılıyor.Ülkemizi doğal gazdakaynak ülke haline getirecek tarihi keşif milletimizehayırlı olsun.Bu gelişme,verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyonolacak. Her alanda başaracağız.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arama faaliyetleriyürüten Fatih gemimizin Karadeniz'de bulduğudoğal gaz rezervinin müjdesiyle gururlandık.Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiyeyolunda Sakarya Gaz Sahası'nın ülkemize hayırlıolmasını diliyorum.Milli enerjide yeni bir dönemaçıldı, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.Müjdeler olsun.Ülkemiz tambağımsız, güçlü ve büyükTürkiye istikametindekendi milli eksenini tahkimediyor.Karadeniz veya Akdeniz'deyapılacak ekonomik keşif,enerjide de tam bağımsızlığısavunan bizleri mutlueder.Enerjide dışabağımlılığımızı azaltacak, cariaçığımızın kapanmasına katkı sağlayacakbu teşebbüs için teşekküretmek, milletimiz, partimiz, devletimizadına da borcumuzdur. ANKARASABAH, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Karadeniz'de umut yolculuğuna çıkan yerli ve milli gemimiz Fatih'e konuk olmuş, arama çalışmalarına tanıklık etmişti. Güney Kore'de 2011'de inşa edilen Fatih 2017'de satın alındı. Sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenenen Fatih Türkiye'nin yerli ve milli gemisi oldu. Fatih, Akdeniz'de 4 derin deniz kuyusunu başarıyla tamamladı. Buradan edindiği tecrübe operasyon sürelerinin kısalmasına katkıda bulundu. Karadeniz'de bu avantajdan yararlanıldı. Dünyada ilk 5 arasında yer alan 6. nesil sondaj gemisi Fatih, 229 metre uzunluğunda,36 metre genişliğinde, sondaj kulesinin deniz yüzeyinden yüksekliği 103 metre. Çift kule sistemi var. Çift kule sistemi operasyon süresinin kısalmasına imkan sağlıyor. Dinamik pozisyonlama sistemi sayesinde 6 metre dalga boyuna ve 90 km/saat rüzgar hızına kadar pozisyonunu koruyarak çalışmalarına devam edebiliyor. Deniz tabanını gözlemlemek ve gerektiğinde müdahale etmek amacıyla uzaktan kumandalı su altı robotu var. Wireline Unit cihazı ile kuyudaki gözeneklilik, geçirgenlik ve hidrokarbon potansiyeli tespit edilebiliyor. Sondaj sırasında belli kısımlarda wireline unit ile kuyu logu alınarak bir nevi kuyunun röntgeni çekiliyor.