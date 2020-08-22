Enerjide 'Büyük Dönüşüm': Hazine ve Maliye Bakan'ı Albayrak yeni stratejiyi nasıl başlattı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde dile getirdiği müjdenin detaylarını açıkladı.

Sondaj gemileri Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. Tuna-1 kuyusunda başlatılan sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı.

Enerjide 'Büyük Dönüşüm': Bakan Albayrak yeni stratejiyi nasıl başlattı? | Video

Türkiye'nin enerjide bağımlılığını azaltacak gelişme ülke genelinde büyük heyecana yol açarken uluslararası basında da geniş yer buldu.

Uzmanlar açık denizde keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılıp işlenmesinin 2-3 yılı bulabileceğini keşfedilen enerjinin enflasyondan faize çok sayıda ekonomik göstergede de indirimlerin önünü açacağı belirtiliyor.

PERDE ARKASINDA BAKAN ALBAYRAK BULUNUYOR

Enerjide sessiz sedasız yapılan devrimin perde arkasında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bulunuyor. İngiliz petrol şirketi Shell ile yapılan ortaklığın sonlandırması ile başlayan süreç Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde alınan Türkiye'nin ilk sondaj gemisiyle başka bir noktaya evrildi. Türkiye'nin enerji alanındaki milleşme hamleleri A Haber analiz haberinde ele alındı.