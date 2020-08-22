FETÖ’nün sözde TSK yapılanması ağır darbe aldı! Son operasyonla birlikte 587’si cezaevinde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleti yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Örgütün ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatlı 37'si Muvazzaf toplam 54 asker şahıs (tamamı Astsubay rütbesinde olmak üzere) hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Edinilen bilgiye göre, şüphelilerinden 1'i sağlık durumu, 4'ü operasyon tarihinin hemen öncesinde başka birim tarafından yapılan operasyonda yakalandı. Geriye kalan ve gözaltına alınabilen 47 şüpheliden 10'u etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgütsel faaliyet ve mensuplarını deşifreye elverişli faydalı beyanda bulunduklarından bahisle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

36 TUTUKLAMA

İşlemleri peyderpey tamamlanarak tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimlikleri'ne sevk edilen 37 şüpheliden (şüphelilerden 10'u faydasız itirafçı konumumdadır) 36'sı tutuklandı.

Şüphelilerden 1'i sağlık sorunu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli firari olarak aranıyor…

Tüm bu gelişmeler ardından bilindiği gibi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalar yürütüldü.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile EGM TEM Dairesi Başkanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucunda oluşturulan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da kullanılabilen ülke geneli ankesörlü/ kontörlü hat veri havuzundan faydalanılarak örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen asker şahıslara yönelik 9 ayrı ana grup operasyon (19 Kasım 2019 ile 18 Ağustos 2020 arasında) ve ayrı muhtelif tarihlerde yapılan tekil nitelikteki yakalama- gözaltı işlemleri sonucunda 1166 yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

587 TUTUKLAMA

Bu şahıslardan 793'ü muvazzaf, 357'si muvazzaf olmayan asker şahıs, 16 'sı darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi… Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden 587'sı tutuklandı.

172 şüpheli faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakılırken 284 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimlikleri'nce ilk kez Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları/ etkin pişmanlıktan yararlanma ihtimali/ delil durumu/ mükerrer soruşturma/ sağlık durumu vb. nedenleriyle adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.

16 şüpheli diğer nedenlerle, 22 şüphelinin operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması nedeniyle gözaltı talimatları iptal edildi. 95 şüpheli firari olarak aranıyor…

Ayrıca, Koronavirüs salgını sebebiyle de 11 Mart 2020 ila 1 Haziran 2020 arasında operasyonların icra edilemediği öğrenildi.