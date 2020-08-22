Otel odasında bulunan tablo İtalyan ünlü ressama ait çıktı! Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira

Milas Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğimizce İl dışından Milas'a tarihi objelerin getirileceği ve müşteri aranacağına yönelik sahadan alınan bilgi doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Tespit edilen şahıslar ilçeye ulaştıklarında fiziki takibe alındı ve bir otele girdikleri görüldü. Tüm şüphelilerin ve oda numaralarının tespiti ile birlikte adli arama talep edildi.

Şahıslara ait otel odasında yapılan aramada;

19.yy sonlarına ait, İtalyan Ressam FİLİPPO PALİZZİ imzası taşıyan, 50x70 tablo ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık milyonlarla ölçülen eserin yakalanmasıyla ilgili olarak olarak R.A., M.Y. ve D.Y. isimli şüpheliler hakkında 2863 SKM'dan adli tahkikat başlatıldı.