‘Oyun kurucu olduk, oyunları da bozduk’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Türk Dış Politikası Yıllığı'nın son sayısının tanıtımının yapıldığı web panelin açılışında konuştu. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle dış politikada da daha etkin hale geldiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "2019'da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek küresel gerek bölgesel sorunlarda Türk insanının girişimci ruhunu ve insani, vicdani değerlerini esas alan bir dış politika yaklaşımını izledik" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, her zaman merkezi bir oyuncu, çözümlerin vazgeçilmez parçası olduğunu gösterdiklerine işaret ederek, "Bunun olumlu sonuçlarını, Suriye'den, Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, Kafkaslardan Balkanlara kadar her bölgede, hatta dünya sathında hem sahada hem masada görüyoruz. Daha da göreceğiz. Milli menfaatlerimizi ilgilendiren hayati gelişmelerde başkasından medet ummuyoruz. Artık farklı güç unsurlarını ve tabii diplomasiyi etkin kullanan bir devletiz. Gerektiğinde oyun kurucu, yeri geldiğinde oyun bozucu olduk" dedi. ANKARA