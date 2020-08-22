SON DAKİKA: CHP'den 'Gaz' talimatı! Tarihi keşfi görmezden geldiler! AK Parti'den ilk tepki geldi...

Son dakika haberi: Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz rezervini Karadeniz'de keşfetti. Başkan Erdoğan müjdeyi, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik. Araştırmalar devamının da geleceğini gösteriyor. Bu keşif çok daha zengin enerjinin yalnızca bir parçası...' sözleri ile duyurdu. Türkiye'ye sevince boğan haber bazı illerde davul zurna ile kutlandı, bazı illerde ise mutluluk gözyaşları karşılandı. CHP'nin milletin değerlerinden ne denli uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serildi.