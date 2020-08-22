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: CHP'den 'Gaz' talimatı! Tarihi keşfi görmezden geldiler! AK Parti'den ilk tepki geldi...

haberi: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz2deki Sakarya gaz sahasında keşfedildi. Büyük müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan'da kıldığı Cuma namazının ardından Dolmabahçe Sarayı'nda törende duyurdu. Erdoğan, "320 milyar metreküp doğal gaz rezervini Karadeniz'de keşfettik" dedi. Türkiye bu açıklama ile sevince boğulurken, CHP sessizliğe büründü. Sessizliğin nedeni daha sonra ortaya çıktı. Partililere konuyla ilgili görüş bildirmeme, açıklama yapmama talimatı gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, tarihi keşfi görmezden geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi...

Giriş Tarihi: 22.8.2020 10:00 Son Güncelleme: 22.8.2020 10:08 ABONE OL
SON DAKİKA: CHP'den 'Gaz' talimatı! Tarihi keşfi görmezden geldiler! AK Parti'den ilk tepki geldi...

haberi: Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz rezervini Karadeniz'de keşfetti. Başkan Erdoğan müjdeyi, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik. Araştırmalar devamının da geleceğini gösteriyor. Bu keşif çok daha zengin enerjinin yalnızca bir parçası...' sözleri ile duyurdu. Türkiye'ye sevince boğan haber bazı illerde davul zurna ile kutlandı, bazı illerde ise mutluluk gözyaşları karşılandı. CHP'nin milletin değerlerinden ne denli uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serildi.

SON DAKİKA: CHP'den 'Gaz' talimatı! Tarihi keşfi görmezden geldiler! AK Parti'den ilk tepki geldi...

ÖNCE İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTEDİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi açıklamasına saatler kala CHP'nin kanalı Tele1'de Gökhan Çapoğlu isimli profesör bilimden ve gerçeklikten uzak ekonomi yorumları ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve istifası ile doların 5 TL'ye düşeceği gibi küstah sözler kullandı.

SON DAKİKA: CHP'den 'Gaz' talimatı! Tarihi keşfi görmezden geldiler! AK Parti'den ilk tepki geldi...

Yine CHP'nin diğer kanalı Halk TV'de ise Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke benzer bir yola başvurdu. Böke, doğal gaz çıkarılmasının Türkiye'ye hiçbir faydası olmayacağını savunarak halkın tepkisini çekti.

SON DAKİKA: CHP'den 'Gaz' talimatı! Tarihi keşfi görmezden geldiler! AK Parti'den ilk tepki geldi...

MÜJDE SONRASI SESSİZLİK

CHP, milleti sevince boğan, mutluluk gözyaşları döktüren doğal gaz müjdesini sessizlik ile karşıladı. Konuşanlar da itibarsızlaştırma yoluna başvurdu.

SON DAKİKA: CHP'den 'Gaz' talimatı! Tarihi keşfi görmezden geldiler! AK Parti'den ilk tepki geldi...

KILIÇDAROĞLU'NA SESSİZLİK TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrası sessiz kalmayı tercih etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarihi keşfini görmezden geldi, yok saydı. Kılıçdaroğlu'na AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Muş, şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Merkezinin kedisi şero için bile twit atan Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfine sessiz!

SON DAKİKA: CHP'den 'Gaz' talimatı! Tarihi keşfi görmezden geldiler! AK Parti'den ilk tepki geldi...

'SESSİZ KALIN' TALİMATI

CHP TBMM Grup Başkanlığı'ndan, milletvekillerine gönderilen mesajda, "konuyla ilgili açıklama yapmamaları ve görüş bildirmemeleri" istendi.

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SON DAKİKA: CHP'den 'Gaz' talimatı! Tarihi keşfi görmezden geldiler! AK Parti'den ilk tepki geldi...
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