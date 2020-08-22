SON DAKİKA: FETÖ'nün firari spikeri Kocaeli'de yakalandı!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan, eski Bugün TV'de haber müdürü ve spiker olarak görev yapan Erkan Akkuş'un İzmit'te olduğu ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

İzmit'te belirlenen adrese yapılan operasyonda Akkuş yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince polis merkezine götürülen Akkuş, işlemleri sonrasında İstanbul'a gönderildi.

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