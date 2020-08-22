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: FETÖ'nün firari spikeri Kocaeli'de yakalandı!

haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli Kocaeli'de yakalandı. Akkuş'un eski Bugün TV spikeri olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 14:58 Son Güncelleme: 22.8.2020 15:19 ABONE OL
SON DAKİKA: FETÖ'nün firari spikeri Kocaeli'de yakalandı!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan, eski Bugün TV'de haber müdürü ve spiker olarak görev yapan Erkan Akkuş'un İzmit'te olduğu ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

İzmit'te belirlenen adrese yapılan operasyonda Akkuş yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince polis merkezine götürülen Akkuş, işlemleri sonrasında İstanbul'a gönderildi.

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SON DAKİKA: FETÖ'nün firari spikeri Kocaeli'de yakalandı!
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