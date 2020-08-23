Bakanlık Netflix’i RTÜK’e şikayet etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix'te 9 Eylül'de yayınlanmaya başlanacak, 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan filmle ilgili RTÜK'e başvurdu.Bakanlık açıklamasında, Netflix'in filmin tanıtımında "dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlanmasında bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca "çocuk filmi" görüntüsündeki yapım için izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisinin de paylaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce, filmin çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği, psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması için RTÜK'e 20 Ağustos'ta resmi yazı ile talepte bulunulmuştur."