Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim MerkeziAraştırma Direktörü Bora Şekip Güray,320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin,Türkiye enerji sektörünün dahagüvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir büyümesineönemli katkı sağlayacağını belirtti. Bu önemli keşfin, Türkiye'nin teknoloji odaklı arama ve üretim çabalarının bir meyvesi olarak ileride yeni rezervlerin bulunmasında da öncü rol oynamasını beklediğini belirten Güray, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde doğal gaz ithalat müzakerelerinde de Türkiye'nin elini güçlendirebilecek olması bakımından bunun çok değerli bir gelişme olduğunu belirtti.DW Türkçe'ye konuşan enerji uzmanı Hormuz Straits Partnership Direktörü Serkan Şahin, konuya sadece Türkiye'nin gaz ihtiyacı açısından bakmamak gerektiğini söyleyerek, "320 milyar metre küp sektör için büyük bir sayı. 2012'de Exon'un Romanya'da bulduğu ve herkesin 'vay be' dediği miktar 120 milyar metreküptü. Biz şu an bunun üç katını konuşuyoruz. Bence asıl önemli olan husus bir kez bulunmuş olması. Çünkü bir kere bulduysan devamı gelir. Genelde bu işin birincisi zordur. Şu anda TPAO derin deniz aramalarında bir başarıya ulaştı ve ne yaparsa başarıya ulaştığını artık biliyor, bu daha önce bilinmiyordu" dedi. Şahin, Rusya ile gaz kontratlarınının bitiminden birkaç yıl önce yenilenmesi görüşmelerinin başladığını hatırlatarak, "Türkiye artık derin denizden gaz çıkartmayı biliyor olarak masaya oturacak" dedi.Global Energy Research Araştırma ve Strateji Direktörü Emin Danış da benzer görüşte ve bulunan rezervi Türkiye için çok önemli bulduğunu şu sözlerle aktarıyor: "Artık sadece arama değil üretim aşamasına geçiliyor. Bu diğer arama çalışmalarını da hızlandıracaktır. Diğer rezervlere kapı açacak bir başlangıç olduğu için çok önemli. Ben bundan sonra yeni rezervlerin bulunmasını da bekliyorum."Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Grubu Başkanı Necdet Pamir de "Türkiye'de küçük çaplı olsa bile herhangi bir doğalgaz keşfi çok önemlidir, ekonomik değeri vardır ve güvenlik açısından da çok önemlidir" diyor.Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Enerji Sistemleri Profesörü Dr. Volkan Ediger de BBC Türkçe'ye şu açıklamaları yaptı:"Türkiye'de 1934'ten beri ilk kez gaz konusunda bu kadar önemli bir keşif yapılıyor. 1948'de Raman sahasında petrol bulunmuştu. Ondan 50-60 yıl sonra denizlerimizde, böylesi bir keşif yapılıyor. Tarihsel sürecin yanı sıra enerjide dışa bağımlılığımız da hat safhada. Biz tükettiğimiz enerjinin yüzde 75'ini dışardan alıyoruz. Bunun için bütçeden ortalama 50 milyar dolarlık bir payı sırf enerji ithalatına harcıyoruz. Bu da cari açığımızın önemli bir bölümünü oluşturan pay. Tüm bu nedenlerle bu keşif önemli. 300 değil 50 milyar metreküp bile bulunsa, benim için çok önemlidir. 1934'ten bu yana süren petrol arama sektörüne yeni bir boyut kazandırıldı. 3 tarafı denizle çevrili bir ülkenin 50 sene önce yapması gereken şeylerdi bunlar."