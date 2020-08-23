Giresun'daki sel felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bakan Soylu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız." dedi.

Şu anda 11 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Üçüncü vatandaşımız Yasemin Özdemir'in de naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.