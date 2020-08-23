Giresun'daki sel felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi

Son dakika haberi: Giresun'daki sel felaketinin acı bilançosu sabahın ilk saatlerinden itibaren ortaya çıkmaya başladı. Faciada 3 kişi hayatını kaybetti. Bakanlar Süleyman Soylu ve Bekir Pakdemirli afet bölgesine hareket etti. Cumhurbaşkanlığından da sel faciası ile ilgili son dakika açıklaması geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da devletin yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiğini bildirdi. Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, sel nedeniyle hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Kaybolan vatandaşları arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oktay, "Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir." ifadesini kullandı.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
Bakan Soylu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız." dedi.
Şu anda 11 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu, "Üçüncü vatandaşımız Yasemin Özdemir'in de naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
127 KİŞİ KURTARILDI
Şu ana kadar 127 vatandaşın, arama kurtarmada kurtarıldığını açıklayan Soylu, şunları kaydetti:
"Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"