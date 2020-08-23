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'daki sel felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanlığından açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi

haberi: 'daki sel faciasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Giresun için geçmiş olsun mesajında bulunurken, devletin yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiğini bildirdi. Öte yandan afet bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı da 127 vatandaşın arama-kurtarma çalışmalarında kurtarıldığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 09:10 Son Güncelleme: 23.8.2020 09:11 ABONE OL
Giresun'daki sel felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi

haberi: 'daki sel felaketinin acı bilançosu sabahın ilk saatlerinden itibaren ortaya çıkmaya başladı. Faciada 3 kişi hayatını kaybetti. Bakanlar ve Bekir Pakdemirli afet bölgesine hareket etti. Cumhurbaşkanlığından da sel faciası ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Giresun'daki sel felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı 'da devletin yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiğini bildirdi. Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, sel nedeniyle hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Giresun'daki sel felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Kaybolan vatandaşları arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oktay, "Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir." ifadesini kullandı.

Giresun'daki sel felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bakan Soylu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef 'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız." dedi.

Şu anda 11 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Üçüncü vatandaşımız Yasemin Özdemir'in de naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Giresun'daki sel felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi

127 KİŞİ KURTARILDI

Şu ana kadar 127 vatandaşın, arama kurtarmada kurtarıldığını açıklayan Soylu, şunları kaydetti:

"Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"

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Giresun'daki sel felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi
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