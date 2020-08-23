Muhalefet parti sözcüleri, CHP yandaşı gazeteci ve ekonomistler gaz bulunmasından rahatsız oldu

Muhalefet partisi sözcüleri, CHP yandaşı gazeteci ve ekonomistlerin; Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunmasından rahatsız olması dikkat çekici bulundu.

BÖKE, DOĞAL GAZ BULUNMASININ HALKA FAYDASININ OLMAYACAĞINI SAVUNDU

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, doğal gaz bulunmasının halka faydasının olmayacağını savundu.

"'O KAYNAK TÜRKİYE'YE KALKINMA GETİRIR Mİ?' SORUSUNUN YANITI 'HAYIR'"

Selin Sayek Böke, Halk TV'de yaptığı açıklamada; "Diyelim ki var bu kaynak var. Umuyorum ki vardır. Varsa o kaynak, 'O kaynak Türkiye'ye kalkınma getirir mi?' sorusunun yanıtı 'Hayır' olduğu için endişeliyiz zaten" dedi.

"BU YATIRIMDAN FAYDALANACAK OLAN HALK OLMAYACAKTIR"

Selin Sayek Söke; Halk TV sunucusu Savaş Kerimoğlu'nun, "Olmaz mı? 300 milyar doları aşan bir rezerv. Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz imkanını yada ihtiyacını karşılayacak bir rezervden bahsediliyor. 'Enerji sektöründe dünya ligine gireceğiz. Dışa bağımlılık azalacak' gibi değerlendirmeler var" şeklindeki hatırlatmasına şöyle cevap verdi:

"Bugünkü iktidar zihniyetiyle yapılacak olacak böylesi yatırımların faydası, ekonomik olarak halka yansımayacak. Böylesi enerji kaynağı bulunmuş olsa dahi, ortaya çıkacak olan bugünkü iktidar zihniyetiyle bunun bir yatırıma dönüşmesi hem süre alacaktır, hem de o yatırımda yapılacak olan sözleşmeden faydalanacak olan halk olmayacaktır."

ÇIRAY: "NE OLDUĞU HENÜZ BELLİ OLMAYAN BİR DOĞAL GAZ.."

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunmasını değerlendirdi. Halk TV'de açıklamada bulunan Çıray, "Ne olduğu henüz belli olmayan bir doğal gazla değiştirseniz değiştirseniz sinemada sandalye değiştirirsiniz. Eksen filan değiştiremezsiniz" iddiasında bulundu.

ÖZDİL: "BEN ASLINDA BENZİN BULACAKLARINI TAHMİN EDİYORDUM AMA KISMETSE 2023'TE OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" ifadelerini kullanmıştı. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil; Erdoğan'ın açıklamasının seçim odaklı olduğunu savundu.

"Aynı müjdeyi daha önce 8 kez vermişlerdi ben emin olamamıştım. Dokuzuncu kez doğalgazı bulduklarını açıkladılar. Dolayısıyla ben artık emin oldum, Karadeniz'de doğalgaz var. Ben aslında seçim itibariyle bu kez direkt benzin bulacaklarını tahmin ediyordum ama kısmetse 2023'te olacak."

"'Doğalgazı buldum' dediğinde iki tane seçenek var ya doğalgazı bulmuş oluyorsun gerçekten, ya da dünyada alay konusu oluyorsun. 2023 yılında dedi sayın Cumhurbaşkanımız. 2023 demeseydi, yani 'biz bulduk bunu çıkarması da deniz imkanlarında minimum 10 senedir. Biz bütün imkanlarımızı zorlayacak ve bunu 10 senede çıkaracağız' bile deseydi bana göre daha inandırıcı olurdu. Ama 2023 seçim odaklı bir tarih vermesi bence gerçekten hepimiz adına hazin bir açıklama oldu

VARANK: ''BU HESABA GÖRE BİR 'FİNANS PROFESÖRÜ' BİR BEYPAZARI SODA BİLE ETMİYOR...'

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise; "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Özgür Demirtaş'ın paylaşımına yorumda bulundu ve ''Bu hesaba göre bir 'finans profesörü' bir Beypazarı Soda bile etmiyor...'' ifadelerini kullandı.

CHP'li Kültür Eski Bakanı ile Denizcilikten Sorumlu Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar: "Seçime kadar yetecek doğal 'gaz' bulundu!.."

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