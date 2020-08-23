O teröristler 24 şehidin katili çıktı

Elazığ'ınArıcak ilçesindeki Görese Dağı'nda, 9 Haziranda etkisiz hale getirilen 2 teröristin bir milyon lira ödüllü Turuncu kategoride aranan "Firaz Amed" kod adlı İzzet Yiğit (32) ile "Devran Devrim" kod adlı Salih Ekinci (30) oldukları belirlendi. Örgütün sözde Amed Eyaleti olarak adlandırdığı bölgenin "Ape Musa" alanı sorumlusu olan Ekici örgüte 9 yıl önce Viranşehir'den, Yiğit ise 11 yıl önce Diyarbakır'dan katıldı.Teröristlerle birlikte ele geçirilen bir M-16, bir Kalaşnikof ve bir tabancaya yapılan balistik incelemede ise 2 teröristin 16'sı sivil 24 kişiyi şehit ettiği tespit edildi. İki teröristin planladığı ve katıldığı hain saldırılar söyle;Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesiyle 16 sivilin şehit edilmesi, 23 vatandaşın yaralanması.Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü kamyonetle yapılan saldırıyla polis memurları Serhat Öztürk (30) , Elvan Özbay (46) ve Yusuf Kenan Mutlu'nun (48) şehit edilmesi 217 kişinin yaralanması.Görese Dağındaki operasyonda sığınak girişine tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık(28) ile Uzman Çavuşlar Kadir Çakı (26) ve Fatih Uysal'ın (24) şehit edilmesi, bir uzman çavuş ve bir güvenlik korucusunun yaralanması.Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki silahlı saldırı sonucu, Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi.