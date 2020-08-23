Son dakika: Giresun'da sel felaketi: 3 bakandan önemli açıklamalar

Giresun ve Rize'de yaşanan sel nedeniyle bölgeye giden 3 bakan önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları;

"Gece saat 2'den beri Giresun'dayız. Milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla birlikte sahadaydık. Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Ağır bir tablo ile karşılaştık. 153 vatandaşımızı kurtartdık. Şu anda bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Yollarımızı açmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Şu an 98 köy yolu kapalı. 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu. Yaklaşık 40'ına elektrik verilmiş durumda. Elektrik konusunda zorlanıyoruz. Büyük bir tahribat söz konusu."

Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Giresun'da sel felaketinin yaşandığı bölgede açıklama |Video

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları

"Giresun'umuzun başı sağolsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Fiilen sahada 45 ekibimiz var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Toplamda 17 yıkık, 361 az hasarli bina tespit ettik. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. 20 binayı boşaltıyoruz. Heyelan riski altında olan binalar var. 31 binanın boşaltım işini bugün yapıyoruz. Gerekli yardımlar yapılacaktır. Belediyelerimize, vatandaşlarımızın acil milyon lira hibe desteği sağlıyoruz."

Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Giresun'da sel felaketinin yaşandığı bölgede açıklama |Video

SON DAKİKA | Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı! İşte son durum...