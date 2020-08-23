SON DAKİKA! 23 Ağustos Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 23 Ağustos 2020 Pazar Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkilerini sürdüren corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemiz bazında ilk vakanın görülmesinden bugüne kadar geçen süre içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından elde edilen günlük entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ile günlük yapılan test sayıları, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kişisel Twitter hesabı aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmaya devam ediyor. Bu bağlamda 23 Ağustos 2020 Pazar vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını merak edenler 23 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Ağustos 2020 Pazar Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 23 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
"Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak."
Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak.
"Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak."
Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.
Vaka sayımız, 1.300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın.
Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz.