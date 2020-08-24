Başkan Erdoğan'dan Joe Biden ve CHP'ye sert tepki: Artık gizleme gereği duymuyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkan adayı Joe Biden'ın düşmanca ifadelerine ve muhalefetle iş birliğini itiraf etmesine rağmen muhalefetin sessizliğine karşı tepki göstererek önemli tespitlerde bulundu.

ABD Başkan adayı Joe Biden'dan Türk siyasetine yön verme girişimi | Video

İşte o ifadeler:

BAŞKAN ERDOĞAN JOE BIDEN'IN HADDİNİ AŞAN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

"Amerika'daki politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını gizleme gereği duymadan ifşa edilmesidir. Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın. Ama kullandılar. Buna cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır. Dikkat ederseniz ben cevap vermedim. Maalesef ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tüm şiddetiyle tepkisini koymak yerine konunun aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir.



"MİLLETİN KARŞISINA ÇIKMAYA CESARET EDEMİYORLAR"

Hayatlarının hiçbir döneminde umutlarını millete bağlamamış, gözlerini hep dışarıya dönük buy siyasi anlayış Türkiye'nin en büyük ayıbı ve kaybııdır. Seçimlerde delikanlıca milletin karşısına çıkıp yarışmaya cesaret edemiyorlar. Bunun yerine şeytana papucu ters getirme gibi binbir dalavereye başvuruyorlar. Çareyi millette değil de dışarıda arayanlar için bundan daha büyük ibret olabilir mi. Biz Allah'ın izniyle 2023'te ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Muhalefet ısrarla sarıldığı faşist kafayı değiştirmezse korkarım 2028 seçimlerinde de aynı şeyi konuşuyor olacağız."