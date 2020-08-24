Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 357. gününe girdi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 357. gününe girdi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden, 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için oturma eyleminde yer alan anne Aynur Panay, oğlundan 10 yıldır haber alamadığını söyledi.

Panay, "HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlum çobandı, kandırıp götürdüler. Emrah, oradan kaç gel. Orası senin yerin değil, seni kandırıyorlar. Kurban olayım gel." diye konuştu.

PKK'lı teröristlerin kaçırdığı oğlu Müslüm için oturma eylemine katılan baba Şevket Altıntaş da terör örgütünün çocukları kandırdığını ve ölüme mahkum ettiğini belirtti.

"Bizler onurluyuz. Onursuz olan onlar." diyen Altıntaş, "Bizler yaşamsal hakkımız olan evlatlarımızı yanımızda istiyoruz. Bizlere bu oyunu oynamaktan vazgeçsinler. Kürt halkını, bu zulmü, bu oyunu oynamaktan vazgeçsinler. Çocuklarımızı onlar kaçırıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için mücadele ettiklerini dile getiren Altıntaş, şunları söyledi:

"Çok büyük bir oyun var. Bizler bu oyunun parçası değiliz. Bu oyunu bozmak için burada oturuyoruz. Bizim canlarımız yanmış. Biz burada haklı bir mücadelenin peşindeyiz. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Kürt hakkı diye diye kanımızı emdiler."