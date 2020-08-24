Erkan Akkuş tutuklamaya sevk edildi

İstsnbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Kanaltürk eski spikeri Erkan Akkuş, ihbar üzerine İzmit'te 21 Ağustos'ta yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Erkan Akkuş'un, İpek Medya grubuna ait kapatılan Bugün TV ve Kanaltürk Tv Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesine başvurulan Akkuş, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak'suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

FETÖ şüphelisi Erkan Akkuş'un emniyet ve savcılık sorgusunda terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddialarını reddettiği öğrenildi.

Yakalandığı evde FETÖ propagandası içeren kitaplar ele geçirildiği öğrenilen Akkuş'un, "FETÖ hakkında bildiklerinizi anlatınız" sorusuna şu yanıtı verdiği öğrenildi:

"Bu yapının hakkında özel bir bilgiye sahip değilim. Ben bu yapının üyesi değilim. Bu yapının hiçbir faaliyetine yani gizli ve benzeri faaliyetlerine iştirak etmedim. Hiçbir karar alıcı mekanizmasında bulunmadım. Kanal Türk isimli yerde çalışırken bu yapının sohbetlerine 2-3 defa gittim. Sohbetlerden bir şey anlamadım hatta uyuya kaldım. Bu yapının yurtdışındaki okullarında ülkemiz için yapılan milliyetçi faaliyetlerini biliyordum, bu beni etkilemişti. Afrika'da su kuyuları açma gibi faaliyetleri basından görüyordum ve beni bu yapının etkileyen tarafları bunlardır."