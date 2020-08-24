Geleceğe artık güvenle bakıyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 4 yıl geçti. Aradan geçen yılların ardından bölge, Türkiye'nin desteğiyle yeniden ayağa kalktı. Okullar, hastaneler açıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı Cerablus'ta yüzler gülmeye başladı. Güven ortamının sağlanmasıyla birlikte Cerablus- El Bab arasında yaşayan yaklaşık 2 milyon kişi geleceğe artık umutla bakıyor. TSK ve SMO'nun Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümü El Bab'ın Bizaa bölgesinde dün askeri törenle kutlandı. Törene Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, TSK askerleri, SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir, SMO kolordu komutanları, bölgenin önde gelen aşiret liderleri, SMO şehit ve gazi aileleri ile bölge halkından çok sayıda kişi katıldı.Başkan Abdurrahman Mustafa törendeki konuşmasına, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgeyi kurtaran TSK ve SMO askerlerine teşekkürlerini ileterek başladı. Mustafa, "Kahraman Türk askerleri ve milli ordu askerleri sayesinde bölgemiz, terör örgütleri ve Esed rejimi bölgesinden kaçan siviller için güvenli liman oldu. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diliyorum" dedi.Fırat Bölgesi Genel Komutanı Yarbay Aytuğ Altay da törende bir konuşma yaptı. Altay, "Aynı Çanakkale'de olduğu gibi bu mücadeleyi verirken Suriye Milli Ordusu, Türk askerleri ve sivillerin kanı birbirine karıştı. Biz yıllardır beraber yaşamış aynı ailenin evlatlarıyız. Hiçbir terör örgütünün bizleri ayırmasına izin vermeyeceğiz. Sizlerle beraber burada olmaktan onur duymaktayım. Allah bu mücadeleyi daim eylesin" diye konuştu. Törenin sonunda şehit aileleri ve çocuklarına çeşitli hediyeler dağıtıldı.Türkiye, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştı. Operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017'de ise El Bab ilçesi DEAŞ'tan kurtarıldı. Harekatla, iki ilçe arasında bulunan ve 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 günde terörden arındırıldı. Harekatın tamamlanmasının ardından bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen siviller evlerine geri döndü.HAREKATIN4. yılında SABAH'a konuşan Cerabluslu siviller, Türkiye'nin desteğiyle yeniden ayağa kalktıklarını söyledi.Esad zulmünden kaçmıştık, Cerbalus DEAŞ'ten temizlenenince buraya geldik. Burada huzur var. Şimdi Cerablus'da bir Restaurant işletiyorum. Burada ailemle huzurlu ve mutluyum. Türk halkına, Türk devletine hep dua ediyoruz.DEAŞ Cerablus'u işgal edince Türkiye'ye geçmiştik. Operasyonun ardından hemen evimize döndük. 4 yıldır buradayız, Türk kardeşlerimizle birlikte Cerbalus'u yeniden inşa ettik. Okullarımız, hastanelerimiz var. Türk Devleti bizi korudu, yeniden yaşam şansı verdi.Harekattan sonra yerel meclisler kuruldu. Sokaklar temizlendi. Okullar ve camiler yeniden açıldı. Polis teşkilatı kuruldu. Adliye sarayları göreve başladı. Halka yerel kimlikler verilmeye başlandı. İnsanların mal varlıklarını koruma altına almak için de emlak müdürlükleri hizmet vermeye başladı. Kısacası zaman içinde bölge huzuru buldu.