İniş takımları açılmayan uçak gövde üzerine indi

Pilot Mesut Göçer yönetiminde dün Konya'dan kalkış yapan TC-UTB kuyruk tescilli tescilli tek motorlu ultralight -çok hafif-hava aracı sınıftaki uçak saat 08.30 sıralarında Samsun Çarşamba Havalimanı'na inişe geçtiği sırada yaşanan arıza nedeniyle iniş takımları açılmadı. Bunun üzerine birkaç deneme yaparak iniş takımlarını açmaya çalışan Göçer, iniş takımlarının açılmaması üzerine gövde üzerine iniş kararı aldı. Yakıtını azaltarak başarılı bir iniş yapan Göçer ve yanındaki yolcu inişin ardından uçaktan çıktı. Bu sırada Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait itfaiye ekipleri de pisttin yakınında hazır bekledi.





İniş takımları açılmayan uçak gövde üzerine böyle indi | Video

"İKİMİZ DE İYİYİZ"

Kaza ile ilgili olarak SABAH'a bilgi veren Göçer, "Yanımda bir arkadaşım vardı. Yolcu olarak bulunuyordu. Samsun'a geldiğimizde iniş talep ettik. Ancak iniş takımı açılmadı. Açmadı, denedim. Açılmadığını kule ile de teyit ettik. Acil iniş için hazırlıklar yapıldı. Gövde üzerine inişe geçerken pistin sol tarafında çim alan vardı oraya iniş yaptım. Yaklaşık 30 metre sürüklendik. Hasar yok. İkimiz de iyiyiz." dedi.