İzmir’de PKK’ya flaş operasyon! Jandarma ekipleri operasyon yaptı

PYD/YPG Terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde;

Suriye uyruklu Halit Abdülhamit Muhammed ve Muhammed Nesebi El Halef isimli şahısların Türkiye'ye gelmeden önce Suriye ülkesinde YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

İzmir ili Menderes ilçesi Çamönü ve Sancaklı mahallelerinde 21 Ağustos günü çalıştıkları iş yerlerinde izmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başarılı bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler bugün İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler, tutuklanma talebiyle Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan şüpheliler, İzmir 2 No. lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.