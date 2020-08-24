PKK’lı teröristlere para yardım yapanlar yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan incelemede PKK terör örgütü üyeliğinden cezaevinde yatan 6 mahkûma her ay düzenli olarak aynı kişiler tarafından PTT aracılığıyla para gönderildiği tespit edildi.

Cezaevi yetkililerince yapılan incelemede para gönderen Abdülhamit B., ve Yasin Y.'nin para gönderdikleri mahkumlarla aralarında akrabalık bağının bulunmadığı ortaya çıktı.

KENDİLERİDE ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Cezaevinde bulunan mahkûmlara para gönderen şüphelilerin sözde örgüt yöneticisi Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması ve cezaevi koşullarını protesto maksadıyla örgüt tarafından belirlenen tarihlerde açlık grevine giren şahıslar olduğu belirlendi.

ÖRGÜTE FİNANSTAN YARGILANACAKLAR

Söz konusu şüphelilerin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde PKK terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında yargılandığı, yargılamanın halen devam ettiği ve yeni bir suç olan örgüte bilerek, isteyerek finansman sağlama suçundan yeniden yargılanması yapılması gerektiği belirtildi. Cezaevinin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.