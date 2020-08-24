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Şehit Savcı Selim Kiraz saldırısının ardından tutuklanmışlardı! Tabipler Odasından DHKP-C’ye skandal destek!

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan ve Aytaç Ünsal için 'Avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için ivedilikle Kurumu kararı uygulanarak, tahliye edilmeleri sağlanmalıdır." çağrısı yaptı. Timtik ve Ünsal, 'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.

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Giriş Tarihi: 24.8.2020 16:37 Son Güncelleme: 24.8.2020 16:46 ABONE OL
Şehit Savcı Selim Kiraz saldırısının ardından tutuklanmışlardı! Tabipler Odasından DHKP-C’ye skandal destek!

İstanbul Tabip Odası, 2017 yılında düzenlenen operasyonla yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan hüküm giyen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı.

DHKP-C ÜYESİ İKİ İSME SKANDAL DESTEK İSTEDİ

DHKP-C'li iki ismin cezaevinde eylem başlattığına dikkat çeken Tabip Odası, odanın resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için ivedilikle Adli Tıp Kurumu kararı uygulanarak, tahliye edilmeleri sağlanmalıdır. #ebruÖlüyorAcilTahliye" ifadelerini kullandı. DHKP-C'li tutuklulara tabipler odasının skandal desteğinin ardından sosyal medya üzerinden tepkiler yağdı.

DHKP-C'Lİ EBRU TİMTİK KİMDİR?

Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalandı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirtlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHKP-C'Lİ AYTAÇ ÜNSAL KİMDİR?

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında, Çağdaş Hukukçular Derneği mercek altına alındı. DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik, aralarında Aytaç Ünsal'ın da olduğu 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişi "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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Şehit Savcı Selim Kiraz saldırısının ardından tutuklanmışlardı! Tabipler Odasından DHKP-C’ye skandal destek!
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