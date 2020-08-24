Karadeniz'den gelen doğal gaz keşfi haberiyle büyük sevinç yaşayan Türkiye, Doğu Akdeniz'den de gelecek güzel haberi bekliyor. ruç Reis sismik araştırma gemisi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında savaş gemileri eşliğinde, Yavuz sondaj gemisi de Kıbrıs açıklarında Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz arama ve hidrokarbon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KKTC'DE ASKERİ LİMAN

Libya'daki gelişmeler dikkate alındığında Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri'nin etkinliği daha da arttı. Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede son yıllarda artan hareketlilik Türkiye'yi yeni arayışlara itti. Başta ABD, İsrail ve Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta askeri üs edinme çalışmaları bunda etkili oldu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Adada askeri bir liman için önceki yıl ilk temaslar başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir ekip bu amaçla KKTC'ye gitmiş ve ilk görüşmeleri gerçekleştirmişti.