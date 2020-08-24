Yunan tahriki devam edecek mi? Almanya da harekete geçti! Doğu Akdeniz için kritik hafta

ANLAŞMA YUNAN PARLAMENTOSUNDA:

Türkiye'nin yok hükmünde saydığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 6 Ağustos tarihli Yunan-Mısır anlaşması, bugün Yunan parlamentosunda görüşülmeye başlanacak. Oylama ise çarşamba günü yapılacak. Türkiye'nin bu konudaki tepkisi Atina'da merakla bekleniyor. Türkiye, 14 Ağustos'da BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupta, Yunan-Mısır anlaşmasının Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirterek, kabul edilmez olduğunu ve geçersiz saydığını duyurdu. Bunun üzerine Yunanistan da BM Genel Sekreteri'ne mektup göndererek, hem Mısır ile anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu hem de Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını çiğnemeye teşebbüs ettiğini ileri sürdü.