949 yıl sonra Alparslan’ın yolunda

Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt zaferinin 949. yıl dönümü, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılacağı törenle kutlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret edecek. Okçular Vakfı'nın hazırladığı Han çadırını da ziyaret edecek olan Erdoğan, atlı akrobasi ve sportif gösterileri izleyecek. Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile birlikte Van Gölü kıyısında inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin açılışını da yapacak. Erdoğan, külliyede bölge valileriyle bir araya gelerek bölgenin sorunlarını dinleyecek, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alacak. Külliyede Malazgirt 1071 filminin oyuncularını kabul edecek olan Erdoğan, videokonferans yöntemiyle gençlerle buluşacak. Geceyi Külliye'de geçirecek olan Erdoğan, yarın ise Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklere katılacak.