Adana’daki yangında sabotaj ihtimali var

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına 2 uçak ve 6 helikopterle havadan destek verdi. Bölgede bulunan 8 mahalle ve 800 hane tahliye edildi. Yangının ulaştığı bazı evler yandı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, yakınlarının yanına ya da yurtlara yerleşti. 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Giresun'da sel felakiti bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Sakanı Bekir Pakdemirli dün Adana'ya geldi. Pakdemirli, "Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Yangın tam anlamıyla kontrol altına alınmadı, ancak iyiye doğru gidiyor.Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun kasıt olma ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi.Karahamzalı Mahallesi'nde yaşayan Hatice Eroğlu (46), "Hayvanlarımın ve evimin yanmasını çaresiz bir şekilde izledim. 4 küçükbaş 3 büyükbaş hayvanım telef oldu. Evim tamamen yandı. Çaresizim. Devletimizin yardımlarını bekliyorum" diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan bir şehidin mezarı başındaki bayrak, alevlere teslim olmadan önce köylü vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bir camide bulunan Kur'an-ı Kerimler de alınıp Kozan Müftülüğü'ne teslim edildi.