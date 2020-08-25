DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmede, Doğu Akdeniz, Libya ve bölgesel gelişmeleri ele alındığını ifade etti.

Başından beri açık ve net bir şekilde çağrı yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi dışlamak yerine hakça bir paylaşım istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta bunu dile getirdi. Ancak maalesef Yunanistan ve Rum kesimi gerginliği artırmıştır. Bunun en son örneğini dün Yunanistan'ın bölgede askeri tatbikatlar yapmasıyla bir kere daha görmüş olduk. Uzun yıllar faaliyetlerimizi başlatmak üzere sabırla bekledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da izah ettiği gibi, Merkel ve Almanya'nın arabulucu çabalarını desteklemek için taleplerini olumlu karşıladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Gerek Maas'a gerekse Şansölye Merkel'e bu samimi çabaları için teşekkür ediyorum. Gerçekten objektif bir rol üstlenmeye çalıştılar. Borrell'e de sarf ettiği çabalar için teşekkür ediyorum. Yunanistan ve Rum kesimin saldırılarına maruz kaldıklarını görüyoruz. Çünkü onlar AB'nin koşulsuz desteği ile şımarmışlardır. Atina'daki basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakınca kendilerine yakışan seviyede açıklamalar gördük. Burada uluslararası hukuk çağrısını yineleyen Yunanistan'a hangi uluslararası hukuktan bahsettiğini sormak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan şımarıklıktan vazgeçsin" | Video

MAAS'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Bakan Çavuşoğlu'nun ardından açıklamalarda bulunan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, perşembe ve cuma günü AB Dışişleri Bakanlarının Berlin'de toplanacağını ifade etti.

Toplantılarda Doğu Akdeniz'in de ele alınacağını söyleyen Maas, "Hem burada hem Atina'da artık bunu söylemek zorundayım bu tehlikeli durumu ele aldık, tırmanan durumu ele aldık. Sadece AB içinde değil aynı zamanda NATO müttefiklerini de endişelendiriyor maalesef. Durum son derece riskli. Bir uçuruma yaklaştığınızda aşağı düşme riskiniz var. Bu gelişmenin önünü kesmek istiyoruz." dedi.

Maas: "Türkiye ve Yunanistan doğrudan görüşmeli" | Video

Önemli olan gerginliğin azaltılması için adımların atılması ve diyaloğa hazır olunması gerektiğini belirten Maas, "İki tarafın da diyaloğa hazır olduğunu duyuyorum. Bu tartışmalı konuların bir çözüme ulaşabileceğini düşünüyorum. Sadece Yunanistan ve Türkiye arasında doğrudan görüşmelerle bu yapılabilir. Sayın Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanına da bunu söyledim. Halen iki tarafın da samimi olarak doğrudan görüşmelere başlamasıyla iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar elde edilebileceğine inanıyorum. Bu fırsatı mutlaka değerlendirmeliyiz. Durumun tırmanması ne Yunanistan, ne Türkiye, ne de AB'nin çıkarınadır. Böyle bir görüşme ortamı sadece yapıcı bir atmosferde gerçekleşebilir. İki tarafın da faaliyetleri için bu geçerli. Bu ortamın sağlanmasını adım adım arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.