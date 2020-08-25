Bursa'da tente dehşeti

Osmangazi ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. 16 TAT 82 plakalı otobüsün sürücüsü Tahir T., yol kenarında park halindeki TIR'ı görünce sollamak için sol şeride geçti. Tam TIR'ı sollayacağı esnada iş yerinin tentenin mesafesini kestiremeyen sürücü tenteye çarptı.

Tenteye çarpan otobüsten içeri giren demir yolcuları teğet geçti O anlar kamerada | Video

OTOBÜSÜN CAMINI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle tentenin 3 metre uzayan demiri seyir halindeki otobüsün camını kırarak içeriye girdi. Şans eseri 3 kadın yolcuya bir şey olmazken, yolcular büyük korku yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle şaşkına dönen sürücü Tahir T. hemen otobüsü durdurdu. Yolcular korkuyla otobüsten inerken ortaya çıkan manzara şaşkınlık yaşattı.

OTOBÜS BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak otobüsün içerisine giren demir, kesilerek çıkarıldıktan sonra otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüsün tenteye çarpmasının hemen ardından 3 metrelik demirin camı kırdığı ve otobüste oturan 3 kadının arasından geçtiği saniye saniye kaydedildi. Şans eseri kaza kimse yaralanmazken 3 kadın yolcunun yaşadığı korku böyle görüntülendi.