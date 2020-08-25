Doğu Akdeniz’den de güzel haberler alacağız

(Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi) Tek kuyu değil, 2-3-4 devam edecek. Bu kuyuların fazla oluşu umutlarımızı çok daha arttırıyor. Gazın çıkarılması 2023'ü bulacaktır. Akdeniz'de de güzel haberler alacağımıza inanıyorum.Ektiğimiz tohumların hasatını toplamanın, fedakarlıkların bedelini almanın vaktidir. Bu zorlu süreçte kendi halkının yanında yer almak yerine gavurun kılıcını çalmayı, Amerika'da, Avrupa'da, Körfez'de hazırlanan senaryoların figüranlığına soyunmayı tercih edenleri milletimize havale ediyorum.Rabbim kimseyi teröriste terörist diyemeyen, darbeye darbe diyemeyen, düşmana düşman diyemeyen, milletinin sevinciyle sevinemeyen mankurtlardan eylemesin diliyorum. Siyasi rekabetler, ülkesinin ve milletinin çıkarları arasındaki farkı göremediği için kin husumet çukurunda boğulanları kendi akıbetleriyle baş başa bırakıyoruz.Buradan gelen her kuruş kazanç, milletimizin hayat kalitesinin yükselmesini sağlayacak çalışmalara gidecektir.