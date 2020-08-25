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'daki felaketinin görüntüleri ortaya çıktı

'un Dereli ilçesinde hafta sonu meydana gelen felaketinde yaşananlar, gözler önüne serildi. Görüntüyü çeken kişinin videoda 'kaçın kaçın' ve 'dere geliyor' şeklinde uyarı yaptığı duyuldu.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 09:29 Son Güncelleme: 25.8.2020 09:38 ABONE OL
Giresun'daki sel felaketinin görüntüleri ortaya çıktı

Giresun'da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne serdi.

GİRESUN TARİHİNİN EN BÜYÜK SEL FELAKETİ


Günler öncesinde Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve sel baskınları uyarısına rağmen metrekareye 137 kg yağışın düştüğü Dereli ilçesinin Akkaya Deresinin taşması sonucu Giresun tarihinin belkide en büyük sel felaketinin yaşanmasına neden oldu.

'KAÇIN KAÇIN' UYARISI

İkametinin balkonuna çıkarak sosyal medya hesabından durum paylaşan bir vatandaş belki de afetin başlangıcını çektiğinin farkında değildi. "Dere geliyor" sözleri cep telefonu kamerasına yansıyan vatandaşın "Kaçın kaçın" uyarısı dikkat çekti. Kısa sürede ilçenin 2 caddesindeki 212 dükkan ve işyeri sular altında kaldı, milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi.

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Giresun'daki sel felaketinin görüntüleri ortaya çıktı
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