Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kodlama yöntemiyle TSK’ya sızdılar

Kodlama yöntemiyle ’ya sızdılar

’nün yapılanmasına yönelik askeri okullara kodlama yöntemiyle sızılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheli tutuklandı

ANKARA
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.8.2020 ABONE OL
Kodlama yöntemiyle TSK’ya sızdılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "2013 yılı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Alım Mülakat" sınavlarında örgütün mahrem üyeleri tarafından aday numaraları kodlanan adayların, TSK'ya yerleştirilmesine yönelik yeni isimler tespit edildi.
Savcılık, kodlanarak mülakat sınavına giren adaylara komisyon üyelerince yüksek notlar verilip askeri okullara kayıt yaptırmaları sağlanan ve örgütün mahrem sorumluları ile ankesör kaydı da bulunan 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda, 54 şüpheli yakalandı. Adliyeye çıkarılan 54 şüpheliden 35'i "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

HARP OKULU SORUŞTURMASI
Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltı kararı verilen eski Kara Harp Okulu öğrencisi 42 zanlıdan 24'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'nce düzenlenen operasyonda yakalandı. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'de gözaltına alınan kapatılan Bugün TV ve Kanaltürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Erkan Akkuş, dün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Akkuş emniyetten çıkarılırken "Bir şeylerin düzelmesini bekledik ama olmadı" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kodlama yöntemiyle TSK’ya sızdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA