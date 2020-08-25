Malazgirt Zaferi'nin 949. yılında Kızılelma Klibi büyük ilgi topladı! İşte Kızılelma Malazgirt Klibi

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü için, İletişim Başkanlığı tarafından özel bir klip hazırlandı. Kızılelma Klibi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Klipte, Türk tarihinde yer alan birçok tarihi zafer, çağ kapatıp çağ açmış olay ve lidere yer verilirken, klibin sonunda Ayasofya Camii ve Mescid-i Aksa yer alıyor. İşte, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü ne özel hazırlanan Kızılelma Klibi...

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan, 'Kızıl Elma Marşı' paylaşımı | Video