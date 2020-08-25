Malazgirt Zaferi'nin 949. yılında Kızılelma Klibi büyük ilgi topladı! İşte Kızılelma Malazgirt Klibi

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü için, İletişim Başkanlığı tarafından özel bir klip hazırlandı. Kızılelma Klibi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Klipte, Türk tarihinde yer alan birçok tarihi zafer, çağ kapatıp çağ açmış olay ve lidere yer verilirken, klibin sonunda Ayasofya Camii ve Mescid-i Aksa yer alıyor. İşte, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü ne özel hazırlanan Kızılelma Klibi...
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan, 'Kızıl Elma Marşı' paylaşımı | Video
İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Malazgirt Zaferinin 949'uncu yıldönümü dolayısıyla hazırlanan 'Kızıl Elma Marşı'nı' Twitter hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Bizim için Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir" dedi.
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