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'nin 949. yılında büyük ilgi topladı! İşte Kızılelma Malazgirt Klibi

büyük ilgi topladı. İletişim Başkanlığı tarafından 'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan Kızıl Elma klibi paylaşıldı. 'dan, Osman Gaziye, Han'dan savaşına kadar birçok tarihi meseleye değinilen klipTürkiye'nin savunma sanayiinde bugün geldiği nokta ve Ayasofya ile Camii'ne yer verildi. Malazgirt Kızılelma Klibi kısa sürede milyonlar tarafından izlendi. İşte, Malazgirt Kızılelma Klibi...

Giriş Tarihi: 25.8.2020 09:57 Son Güncelleme: 25.8.2020 10:00 ABONE OL
Malazgirt Zaferi'nin 949. yılında Kızılelma Klibi büyük ilgi topladı! İşte Kızılelma Malazgirt Klibi

'nin 949. yıldönümü için, İletişim Başkanlığı tarafından özel bir klip hazırlandı. , vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Klipte, Türk tarihinde yer alan birçok tarihi zafer, çağ kapatıp çağ açmış olay ve lidere yer verilirken, klibin sonunda Ayasofya Camii ve yer alıyor. İşte, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü ne özel hazırlanan Kızılelma Klibi...

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan, 'Kızıl Elma Marşı' paylaşımı | Video

Malazgirt Zaferi'nin 949. yılında Kızılelma Klibi büyük ilgi topladı! İşte Kızılelma Malazgirt Klibi

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Malazgirt Zaferinin 949'uncu yıldönümü dolayısıyla hazırlanan 'Kızıl Elma Marşı'nı' Twitter hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Bizim için Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir" dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yılında Kızılelma Klibi büyük ilgi topladı! İşte Kızılelma Malazgirt Klibi

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Malazgirt Zaferi'nin 949. yılında Kızılelma Klibi büyük ilgi topladı! İşte Kızılelma Malazgirt Klibi

.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yılında Kızılelma Klibi büyük ilgi topladı! İşte Kızılelma Malazgirt Klibi

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Malazgirt Zaferi'nin 949. yılında Kızılelma Klibi büyük ilgi topladı! İşte Kızılelma Malazgirt Klibi
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