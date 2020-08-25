Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

'de çıkan orman yangını söndürüldü

yakınındaki çam ormanında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 16:53 Son Güncelleme: 25.8.2020 17:08 ABONE OL

Başıbüyük Mahallesi yakınında çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerinde olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın arazözleri ve söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı! Havadan görüntüler... | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA