Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Başıbüyük Mahallesi yakınında çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerinde olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın arazözleri ve söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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