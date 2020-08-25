Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Başıbüyük Mahallesi yakınında çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerinde olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın arazözleri ve söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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