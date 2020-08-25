SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 25 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 25 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.

Son dakika! 25 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. Yeni vaka sayısında artış | Video

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 98 bin 231 testten 1502'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 24 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 163 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 238 bin 795'e yükseldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 98 bin 231 test yapıldı, 1502 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 24 kişi daha hayatını kaybederken, 887 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, toplam hasta sayısı 261 bin 194, toplam vefat sayısı 6 bin 163, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı 811, toplam iyileşen hasta sayısı 238 bin 795 oldu.