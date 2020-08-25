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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Hangi illerde düğün ve nişanlar yasaklandı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: 26 Ağustos’tan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya,Mardin, , Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak. Bu illerde düğün salonlarında dans/oyuna izin verilmeyecek, sandalye/koltuk düzeni dans/oyun pisti/alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak. Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak. Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 19:25 Son Güncelleme: 25.8.2020 19:29 ABONE OL
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Hangi illerde düğün ve nişanlar yasaklandı!

14 İLDE NİŞAN, SÜNNET DÜĞÜNÜ, KINA GECESİ ETKİNLİKLERE MÜSAADE EDİLMEYECEK

İçişleri Bakanlığı: 26 Ağustos'tan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya,Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek.

DÜĞÜN VE NİKAHLAR İSE EN FAZLA 1 SAAT İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak. Bu illerde düğün salonlarında dans/oyuna izin verilmeyecek, sandalye/koltuk düzeni dans/oyun pisti/alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak. Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak. Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak.

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Hangi illerde düğün ve nişanlar yasaklandı!
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