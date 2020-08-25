SON DAKİKA: MSB fotoğrafları paylaştı! Türk savaş gemilerinden Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi

MSB'nin sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. MSB, "TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir." mesajını paylaştı.

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