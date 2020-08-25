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Son dakika: Türk-Rus ortak devriyesinde patlama

Son dakika haberine göre; 'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; ’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 14:02 ABONE OL
Son dakika: Türk-Rus ortak devriyesinde patlama

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'de gerçekleştirilen Birleşik Kara Devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucunda 1 aracın hafif hasar gördüğünü açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlibdeki M4 karayolunda icra edilen 26ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.

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Son dakika: Türk-Rus ortak devriyesinde patlama
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