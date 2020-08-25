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Sunucu Erkan Akkuş ’den tutuklandı

Giriş Tarihi: 25.8.2020 ABONE OL
Sunucu Erkan Akkuş FETÖ’den tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erhan Akkuş "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli Erhan Akkuş'un savcılık işlemleri tamamlandı. Savcılık, şüpheli Akkuş'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Akkuş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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Sunucu Erkan Akkuş FETÖ’den tutuklandı
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