Başkan Erdoğan'ın bahsettiği işte o silüet...

MİLLİ PARK 949. YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA HAZIR

Milli parkta yapılan çalışmalara da değinen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti: "Milli parkın ilan edildiği 2018 yılında alanda, fetih yolu, namazgâh, şadırvan, protokol hizmet birimi, helikopter pisti yapımı ile merasim alanlarının düzenlenmesi yapıldı. Geçtiğimiz yıl ise, Giriş Kontrol Birimleri, Su Deposu, ilave Helikopter Pisti hizmete alındı. Ayrıca halkımızın tarihi bir atmosfer içerisinde aynı zamanda doğa ile baş başa vakit geçirebilmesi maksadıyla Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi yaparak hizmete sunuldu.

Bu yıl da, idare binası, cami tadilatı, şadırvan, güvenlik kamera sistemi, ilave 1000 tonluk su deposu ve sondaj kuyuları, bitkisel ve yapısal peyzaj çalışmaları ile millet bahçesi içerisinde yürüyüş yolları, çelik yaya köprüsü, çocuk oyun alanı yapımı gibi pek çok yatırım yaparak sahayı zaferin 949. yılı kutlama törenleri öncesinde hazır hale getirdik. Sonuç olarak Milli Parkın ilanından bugüne 63,2 milyon TL'lik hizmeti halkımızın istifadesine sunduk"