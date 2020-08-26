‘Devletimiz bizi sokakta bırakmadı’

Sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde eşi Kemal Akar (58) selde kaybolan ve evi hasar gören Zeynep Akar'ı (55) devlet yalnız bırakmadı.

Yeni görüntü! Giresun'da sel böyle geldi | Video

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Akar için hemen bir ev kiralandı. Evin tüm eşyaları üç gün içinde eksiksiz tamamlandı ve Akar ailesi eve yerleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kurum, önceki akşam Akar'ı yeni evinde ziyaret etti. Bakanlar aile ile sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



BİR MEZARI OLSUN

4 çocuk annesi Zeynep Akar yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Eşimin züccaciye dükkanı vardı. Sel sırasında biz evdeydik. Ortalık biraz durulduktan sonra dükkana bakmaya gittik. Etrafta sağlam yer kalmamıştı. Mahşer günüydü sanki. Öğrendik ki eşim sel sularına kapılıp kaybolmuş. Sağ olsun devlet yetkililerimiz buraya gelerek arama çalışmalarına başladı. Evimiz de selde hasar gördü. Yapılan inceleme sonrası evimizin yıkılacağı söylendi. 2 gün komşularda kaldık. Çevre Bakanımız ve devletimiz sağ olsun yeni bir ev kiraladı. Evin içine yeni eşyalar alındı. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. Devletimizi bizi sokakta bırakmadı. Yoksa biz nasıl yeni bir eve çıkacak eşya alacaktık. Eşim emekli olunca 2 yıl önce bu dükkanı kredi çekierek açtı. Kredi kasımda bitecekti. 36 yıllık evliyiz. Kızlarım Yeliz, Çiğdem ve Sinem evli. Oğlum Dursun Can Akar ile yaşıyorum. Eşimin bulunması için dua ediyorum. Bir mezarı olsun yeter."



TOKİ 350 KONUT YAPACAK

Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman soylu ve Tarım ve Onman Bakanı Bekir Pakdemirli dün bölgede incelemelerde bulundu. Kurum, TOKİ'nin Doğankentte 150, Dereli de 200 konut yapacağını belirterek, Dere yatağındaki evlerin boşaltdığını ve yıkılacağını söyledi. Dereli'de yapılacak konutlardan birine Zeynep Akar'ın yerleştirileceği öğrenildi. Öte yandan Bakan Kurum dün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Akar'ın oğlu Dursun Can Akar ziyaret etti.



SELDE ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ, 7 KİŞİ ARANIYOR







Betül'ün cansız bedeni bulundu

Giresun'da Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde kayıp vatandaşları arama çalışmaları sürüyor. Giresun Çaldağ beldesinde babası Davut ve annesi Emine Akgün ile sele kapılan Betül Akgün'ün (20) dün sabah cesedi bulundu. Genç kız selin yaşandığı gün dayısını telefonla arayarak "Biz sele kapıldık, sürükleniyoruz" dediği ortaya çıkmıştı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, 2'si uzman çavuş 7 kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



DENİZDEN ODUN TOPLADILAR

Giresun'un Tirebolu ilçesinde derelerin sürüklediği ağaç ve çöpler, deniz yüzeyinde birikti. Sahile gelen vatandaşlar, kışlık yakacağı için denizden odun topladı. Vatandaşlar kullanılabilir eşyaları kaymakamlığa ulaştıracaklarını söyledi.







ŞEHİT TOK TOPRAĞA VERİLDİ

Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok'un (28) cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi. Şehit Tok için Köse ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Baba Kadir Tok, "Rabb'imden geldi, Rabb'ime gidiyor. Veren de o, alan da o, kime ne diyeyim?"dedi. Şehidin annesi Semra, eşi Hacer tabuta sarılıp gözyaşı döktü.



GİRESUN'A 2.5 MİLYON ADANA'YA 1 MİLYON KAYNAK

Devlet Giresun'da ve Adana Kozan'da mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için adeta seferber oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanması için Giresun'a 2.5 milyon lira, Adana Kozan ilçesine 1 milyon lira destek verecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Giresun'daki mükellefleri mücbir sebep kapsamına alarak vergi borçlarını faizsiz 24 ay taksitlendirme imkânı getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez mağdur vatandaşların, elektrik faturalarının tahukkuk ve tahsilatanı ertelediklerini açıkladı. Hazal ATEŞ / ANKARA

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