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İçişleri Bakanına küfreden kadın gözaltına alındı

'ya karşı küfür içerikli paylaşımda bulunan 46 yaşındaki isimli kadın gözaltına alındı. Kendini astroloji danışmanı ve eğitmeni olarak tanımlayan Balıkavlayan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 26.8.2020 12:23 Son Güncelleme: 26.8.2020 13:15 ABONE OL
İçişleri Bakanına küfreden kadın gözaltına alındı
Kendini astroloji danışmanı ve eğitmeni olarak tanımlayan, 58 bin takipçili İnstagram hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ağır hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan 46 yaşındaki Hülya Balıkavlayan büyük tepki çekti.



Sosyal medya üzerinden artan şikayetler üzerine Almanya doğumlu Balıkavlayan hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmaları sonucu Balıkavlayan'ın adresi tespit edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkavlayan'ı evinde gözaltına aldı.



Balıkavlayan bir paylaşımında, "Böyle hükümete küfür de ederim istediğim her şeyi de derim. Ne ailem ne baştakiler ne de yalakalar beni susturamaz. Birimiz susmasın bari" yazdığı görüldü. Balıkavlayan ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İçişleri Bakanına küfreden kadın gözaltına alındı
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