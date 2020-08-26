‘Kılıçdaroğlu Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor’

Kıbrıs Gazisi ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başoğul, Dumlupınar Zaferinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla SABAH'a açıklamada bulundu. Atatürk'ün, 98 yıl önce Anadolu'da masum bebekleri katleden, kadınlara tecavüz edip öldüren Yunanlıları, başkomutanı olduğu Dumlupınar Meydan Savaşı'nda, bozguna uğrattığını hatırlatan Başoğul, "Dumulupınar'da bu askerlerimiz canlarını feda ederek zaferi kazandılar. Bunların arasında, birlikte şehit olan Konyalı Kara Ali Çavuş ve 19 yaşındaki oğlu Mehmet Onbaşı da var. Ama milletimiz ve kahraman ordumuzun omuz omuza kazandığı zaferin önderi ve başkomutanı Atatürk'ün kemikleri sızlıyor. Çünkü, kurucusu olduğu CHP'nin bugünkü lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bebek katilleri PKK'nın uzantısı ve destekçisi HDP ile işbirliği yapıyor. Bu Atatürk'e ihanettir" dedi. Başoğul şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ise Türkiye için bir şans, milletimize Allah'ın bir lütfudur. Ülkemizin itibarını uluslararası sahada yükselten, PKK'nın kökünü kazıma noktasına getiren, inlerine giren kahraman ordumuza tam destek veren, modern teknoloji, İHA ve SİHA gibi unsurları sağlayan, cesaret ve kararlı tutumları ile dünyada ses getiren Cumhurbaşkanımıza Allah sağlık ve uzun ömürler nasip etsin. Sessiz çoğunluk kendisine daima dua ediyor. Tabandaki CHP'li dostlar bile 'Türkiye'nin itibarını yükseltti' diyerek teşekkür ediyorlar."