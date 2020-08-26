SON DAKİKA HABERİ... Malazgirt Zaferinin 949. yılı kutlanıyor; Başkan Erdoğan Malazgirt'te

SANATÇILARLA BULUŞTU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katılan sanatçılar ve gençlerle Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

ISPARTA EKİBİ GÜL SUYU İLE HAVAYI DEĞİŞTİRDİ

Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde de el sanatları stantları gelen ziyaretçilere açıldı. Isparta'dan gelerek stant kuran belediye ekibi ise etkinlik alanına gül suyu sıktı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ UYGULANIYOR



Etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinliklerin yapıldığı alanlarda sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterilip, yoğun önlem alındı.