SON DAKİKA HABERİ... Malazgirt Zaferinin 949. yılı kutlanıyor; Başkan Erdoğan Malazgirt'te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na amacıyla alana geldi.
Başkan Erdoğan, programda konuşuyor...
- Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gençlerimize emanet edeceğimiz bir eser olarak ortaya çıktı.
- Malazgirt Zaferi kendi kendine ortaya çıkmış değildir, gerisinde azim, hazırlık ve kararlılık vardır.
DÜN BÖLGEYE GELDİ
Başkan Erdoğan etkinlikler için bir gün önceden geldiği bölgede dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat'ta inceleme ve ziyaretler gerçekleştirdi.
DÜN AKŞAM GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLERİ İZLEDİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen ses ve ışık gösterisini izledi.
37 KIL ÇADIR KURULDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katıldığı Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında, Ahlat'taki Çerho etkinlik alanına 37 kıl çadır kuruldu. Bu çadırlarda bazı illerin tanıtım sergileri yer aldı.
SANATÇILARLA BULUŞTU
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katılan sanatçılar ve gençlerle Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.
ISPARTA EKİBİ GÜL SUYU İLE HAVAYI DEĞİŞTİRDİ
Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde de el sanatları stantları gelen ziyaretçilere açıldı. Isparta'dan gelerek stant kuran belediye ekibi ise etkinlik alanına gül suyu sıktı.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ UYGULANIYOR
Etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinliklerin yapıldığı alanlarda sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterilip, yoğun önlem alındı.