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: MSB'den açıklaması: ABD ile ortak gerçekleşti

haberi: Türk ile ABD 'de ortak deniz eğitimi gerçekleştirdi. , "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. BARBAROS fırkateyni ve TCG korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir." dedi.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 16:10 Son Güncelleme: 26.8.2020 16:23 ABONE OL
Son dakika: MSB'den Doğu Akdeniz açıklaması: ABD ile ortak gerçekleşti

Son dakika haberi... Türk Deniz Kuvvetleri ile ABD Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimi gerçekleştirdi. MSB, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir" dedi.

DOĞU AKDENİZ'DE ORTAK BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edilmiştir." dedi.

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Son dakika: MSB'den Doğu Akdeniz açıklaması: ABD ile ortak gerçekleşti
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