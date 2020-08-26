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Üniversite hocasıyla aşk yaşayan genç kızın hayatı kabusa döndü!

Bir üniversitenin bölümü öğrencisi genç kızın, öğretim görevlisi ile yaşadığı birliktelik başına bela oldu. Genç kız, hayatını zindan eden öğretim üyesi sevgilisine karşı koruma kararı aldırmak istese de mahkeme talebi reddetti.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 26.8.2020 16:29 ABONE OL
Üniversite hocasıyla aşk yaşayan genç kızın hayatı kabusa döndü!

İstanbul'da bir üniversitede Maden Mühendisliği bölümü öğrencisi olan Beyza Y., öğretim görevlisi Ufuk Ç. ile kurduğu yakın arkadaşlık zamanla ilerledi. Birbirlerine ilgi duyan çiftin ilişkileri Ufuk Ç.'nin evlilik vaatleri ile ciddileşmeye başladı. Aradan geçen aylar sonrası iddiaya göre Ufuk Ç., Beyza Y.'ye psikolojik sorunları olduğu yönünde ithamlarda bulundu. Aralarında anlaşmazlıklar yaşayan çift ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

KORUMA TALEBİNE RET

Aralarında yaşanan ilişkiyi bitse de öğretim görevlisi, genç kızın peşini bırakmadı. Beyza Y., kendisine hakaret ve tehditli söylemlerin olduğunu iddia ederek Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı verilmesini istedi. Genç kızın korunma isteğini değerlendiren Aile Mahkemesi, talebi reddetti.

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Üniversite hocasıyla aşk yaşayan genç kızın hayatı kabusa döndü!
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