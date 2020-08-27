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AK Parti'den 'daki terörist hakkındaki karara ilişkin açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'da 2 camiye silahlı saldırı düzenleyen terörist 'a verilen ömür boyu hapis cezasıyla ilgili, "Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır" dedi.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 14:14 Son Güncelleme: 27.8.2020 14:16 ABONE OL
AK Parti'den Yeni Zelanda'daki terörist hakkındaki karara ilişkin açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'a verilen ömür boyu hapis cezasıyla ilgili, "Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir.

Yeni Zelanda'da en ağır ceza, herhangi bir aftan yararlanmaya imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis cezasıdır. Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır.

HEM HUKUKİ OLARAK HEM DE SİYASİ OLARAK GÜÇLÜ BİR MESAJ VERMİŞTİR

Yeni Zelanda İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm zihniyet ve suçlarla mücadele için hem hukuki olarak hem de siyasi olarak güçlü bir mesaj vermiştir.

İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlerle ilkeli bir mücadeleden yanayız. Bu konuda uluslararası işbirliği ve dayanışmayı destekliyoruz.

Cumhurbaşkanımız başta BM olmak üzere tüm zeminlerde bu mücadele için Türkiye'nin en güçlü ve kararlı destekçi olduğunu söylemiştir. İnsanlığı hedef alan ırkçılık, İslam düşmanlığı, anti-semitizm, göçmen düşmanlığı ve tüm nefret ideolojileriyle güçlü mücadeleden yanayız.

Yeni Zelanda'da 51 kişinin ölümüne neden olan terörist için alınan karar memnun etti Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan, terörist Tarrant'a verilen hapis cezasına ilişkin değerlendirme:

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AK Parti'den Yeni Zelanda'daki terörist hakkındaki karara ilişkin açıklama!
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